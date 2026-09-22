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Gümüşhane'de okul önünde otomobilin çarptığı 64 yaşındaki adam 12 gün sonra öldü

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Gümüşhane'de okul önünde otomobilin çarptığı 64 yaşındaki adam 12 gün sonra öldü
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Gümüşhane'de 10 Eylül'de okul önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 12 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan adamın cenazesi bugün Emirler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Yaşar Dabağ tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Eylül tarihinde Gümüşhane'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken Bağlarbaşı Mahallesi Fevzi Paşa İlkokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Dabağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dabağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dabağ, durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 12 gün boyunca tedavi gören Dabağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Dabağ'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Dabağ'ın cenazesi bugün Kemaliye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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