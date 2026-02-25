Haberler

Gümüşhane'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Rıdvan Demir hayatını kaybetti. Olay, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şendere köyünden Özkürtün beldesi istikametine ilerleyen Rıdvan Demir (38) yönetimindeki 29 ABC 533 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çöplüce mevkiinde yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Demir'in birkaç ay önce Bursa'dan ailesiyle birlikte köyüne göç ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

