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Gümüşhane'de Kenevir Eken Şahsa Operasyon: 47 Kök Kenevir ve 8 Kg Esrar Ele Geçirildi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kendi bahçesinde kenevir eken M.U. isimli şahsa yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 47 kök kenevir bitkisi, 8 kilogram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bahçesine kenevir eken şahsın evine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 47 kök kenevir bitkisi ve 8 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Güneyçevirme köyünde ikamet eden M.U. isimli şahsın kendi bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisinin alınması üzerine Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) timleri, Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri ile uyuşturucu arama köpeği Delil'in katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 47 kök kenevir bitkisi, 8 kilogram kubar esrar ve 1 adet 8 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonun ardından M.U isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa Kenevir Kelkit Hukuk Suç

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