Gümüşhane'de Kaybolan Doktora Helikopter İmdadına Yetişti

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda yalnız başına doğa yürüyüşüne çıkan doktor, sarp arazide kaybolunca imdadına helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'da doktor olarak görev yapan Ü.A, son dönemin popüler doğa yürüyüşü alanlarından Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkına yalnız başına yürüyüş yapmaya geldi.

Tabiat parkındaki Adalı Gölün üzerindeki zirveye çıktıktan sonra kayalık alana giren ve bir daha oradan çıkamayan Ü.A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hemen olay yerine AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edilirken vatandaşlardan da destek alındı. Cep telefonundan attığı konumlar ve şahsın beyanıyla birlikte uzun süren çalışmaların akabinde dron desteğiyle bulunduğu yer belirlenirken, şahsın bulunduğu kayalık alanın hem alt tarafından hem de üst taraftan alınamayacağı anlaşılınca AFAD Başkanlığından helikopter talep edildi.

Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığından bölgeye sevk edilen helikopter gece yarısı şahsı bulunduğu kayalık alandan alarak ziyaretçi karşılama merkezinde bekleyen ambulansın olduğu alana bıraktı.

112 Acil Sağlık ekipleri yaklaşık 12 saat boyunca kayalık alanda mahsur kalan doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. - GÜMÜŞHANE