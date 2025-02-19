Gümüşhane'de Kar Yağışı Nedeniyle Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kürtün-Tonya kara yolunun Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiinde meydana geldi. Erikbeli Yaylası mevkiinden Özkürtün Beldesi yönüne ilerleyen Ekrem Sancak (28) yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile yanındaki Fevzi Sancak, Mustafa Kurtulan, Erol Sancak ve Oktay Öğretici yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkartılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE