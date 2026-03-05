Haberler

Beylik tabancasıyla intihar eden askeri personel Karabük'te toprağa verildi

Gümüşhane'de beylik tabancasıyla intihar eden 28 yaşındaki askeri personel Ali Can S., memleketi Karabük'te düzenlenen cenaze merasimiyle toprağa verildi. Olay, bir apartmanın bodrum katında yaşandı ve genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de beylik tabancasıyla intihar eden askeri personel, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Olay, Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel Ali Can S. (28) henüz belirlenemeyen sebeple apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla başından kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İşlemlerinin ardından memleketi Karabük'e getirilen Ali Can S., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali Can S.'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KARABÜK

