Gümüşhane'de güvenlik istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin asayiş olayları bakımından en sakin ve güvenli şehirlerinden birisi olan Gümüşhane'de Vali Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral'in de katıldığı toplantıda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarla bu örgütlerin Gümüşhane'de yeniden yapılanmalarına izin vermeyeceklerini kaydeden Vali Tanrısever, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların da hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelelerinin de artarak devam ettiğini, ayrıca kullanımının azaltılmasına yönelik tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Tanrısever, uyuşturucuyu gençlerin ve vatandaşların hayatından uzak tutmak için olağanüstü gayret gösterdiklerini belirtti.

Bu bağlamda yalnızca 1-31 Mart tarihleri arasında 14 narkotik operasyon düzenlediklerini, 16,35 gram esrar, 155,17 gram metamfetamin, 34 mililitre sıvı metamfetamin, 4 kök kenevir, 657,87 gram bonzai, 2 gram kokain ve 26 adet sentetik hap ele geçirdiklerini ifade eden Vali Tanrısever, 2024 yılında uyuşturucunun kullanımına yönelik operasyon sayıları ve buna bağlı olarak ta ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında artış olduğunu dile getirdi.

Bütün vatandaşların kendisini huzur ve güvende hissetmesinin tek amaçları olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, "Malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının düşük olmasının sebebi dolandırıcılık suçlarının karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Bu suçlar telefon, internet, bilişim sistemi aracılığı ile yapıldığından bu kapsamdaki suçların aydınlatılması diğer suçlara göre zaman almaktadır. Son yıllarda ülkemiz genelinde Valiliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz vasıta ile dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşımız her ne kadar uyarılsa da dolandırıcılığın arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımıza bu vesile ile daha duyarlı olmalarını çağrısında bulunuyorum" dedi.

Vatandaşlarımızı uyararak bilmedikleri kişi ve hesaplara para göndermemelerini, şüphe ettiklerinde en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını isteyen Vali Tanrısever, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere trafik kazası kaynaklı ölümlerin 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılmasına ilişkin güvence verdiğini hatırlatarak, "Geçmiş dönemlerde olduğu gibi trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerimizi gece gündüz her türlü hava ve yol koşullarında arttırarak sürdürüyoruz. Buna rağmen ilimizde trafik kazaları yüzde 19 artarak, toplam 82 kaza meydana gelmiştir. Mart ayında 1 ölümlü kaza meydana gelmiş olup, 62 yaralanmalı kazada 116 vatandaşımız yaralanmıştır" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE