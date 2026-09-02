Haberler

Gümüşhane'de Sürücü Direksiyonda Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Sürücü Direksiyonda Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane’de seyir halindeyken fenalaşan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Gümüşhane'de seyir halindeyken fenalaşan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi Sürmeli Sokak üzerinde meydana geldi. Trabzon istikametine seyir halinde olan 29 ABD 462 plakalı pikabın sürücüsü Özden Atay (57), iddiaya göre araç kullanırken fenalaştı. Kontrolden çıkan pikap yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Atay, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Atay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Gemi faciası, bir bakanı koltuğundan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Trabzonspor'dan Richarlison bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım

Güllü cinayetinde ilk kez ortaya çıkan şok görüntü