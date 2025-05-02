Gümüşhane'de Devasa Kaya Kütlesi Facianın Eşiğinden Döndü
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen vatandaşlar, dağdan kopan devasa bir kaya kütlesi nedeniyle tehlike atlattı. Olayda, kayanın düşmesi sonucu yaşanabilecek facia önlendi, ancak vatandaşlar yol güzergahında önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundular.
Gümüşhane'de Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen vatandaşlar dağdan kopan devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne sererken vatandaşlar yol güzergahında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundular.
Yola düşen devasa kaya kütlesi Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE