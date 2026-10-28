Gümüşhane'de bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Gümüşhane'nin Mescitli köyü mevkiinde bir otomobilin bariyere saplandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane-Trabzon karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine ilerleyen H.B. idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybederken, sürücü H.B. (56) ile araçta bulunan H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı