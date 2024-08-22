Gümüşhane'de ATV Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ATV'yle gezerken 10 metrelik duvardan aşağıya düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yaz tatilini geçirmek üzere ata toprağı Kocadal köyünün Aşağı Erdemli Mahallesine gelen Tahsin Yıldız (60), yeni aldığı ATV diye tabir edilen aracıyla aşağı mahalleye gidip geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Yapılan araştırmada Yıldız'ın iki mahalle arasında Gümüşhane-Şiran karayolu kenarındaki yüksek duvardan aracıyla birlikte 10 metrelik mesafeden yere düştüğü belirlendi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yaz tatilinde köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası emekli öğretmen Yıldız, aynı köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE