Gümüşhane'de alkollü sürücü jandarma aracına çarptı, ehliyetine el konuldu

Gümüşhane'de alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı'na girmeye çalışan jandarma aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gümüşhane'den Bayburt istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 29 AAU 305 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na giriş yapmak isteyen, içerisinde jandarma personelinin bulunduğu 29 JAA 057 plakalı araca yandan çarptı.

Kazada jandarma aracı içerisinde bulunan 2 personel ile otomobilde bulunan sürücü O.K. ve 1 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü O.K.'nin 0,79 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konulurken, O.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

