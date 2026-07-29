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Gümüşhane’de 15 günde 16 firari yakalandı

Gümüşhane’de 15 günde 16 firari yakalandı
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Gümüşhane’de son 15 günde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 13 bin 152 şahıs ile 11 bin 975 aracın sorgulaması yapıldı.

Gümüşhane'de son 15 günde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 13 bin 152 şahıs ile 11 bin 975 aracın sorgulaması yapıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen rutin, şok ve planlı denetimlerde umuma açık alanlar, park ve bahçeler, metruk binalar ile iş yerleri denetlendi. Ayrıca 12 düğün konvoyu kontrol edilirken, 2'sine işlem yapıldı. Ekipler aynı dönemde 773 trafik ve 288 asayiş ihbarına müdahalede bulundu.

Denetimlerde açıkta alkol alarak çevreyi rahatsız eden 10 kişiye toplam 17 bin 640 lira idari para cezası uygulanırken, maksat dışı kesici ve delici alet taşıyan 2 kişi bulundukları bölgeden men edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 29 alkollü sürücüye ise toplam 316 bin 256 lira idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş toplam 44 yıl 9 ay hapis cezası ile 11 bin lira adli para cezası bulunan 16 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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