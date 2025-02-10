Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu

Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde mevlit okutuldu. Taziye sürecinde Gülseven ailesini siyasetçiler, bürokratlar ve iş adamları yalnız bırakmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli de tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Taziyeler, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ve İstanbul'da 3 gün sürdü ve her iki yerde de mevlit okutuldu.

Gülseven Medya Grubu'nun acı günü: Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven ailesini acı günlerinde siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları ve aile dostları yalnız bırakmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli de tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile İstanbul'da 3 gün taziye kuruldu. Taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, yemek verildi.

Bismil'deki mevlit programına 3 bini aşkın kişi katıldı. Diyarbakır ve bölgenin önde gelen siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iş adamları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

Gülseven Medya Grubu'nun Acı Günü: Taziyenin 3'üncü Gününde Mevlit Okutuldu

İstanbul'daki taziye ise 3 gün boyunca bir otelde yapıldı. Burada da taziyenin 3. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven taziyeleri kabul etti.

Siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş adamları, aile dostları ve Gülseven Medya Grubu çalışanları aileyi yalnız bırakmadı. Mevlit programına da çok sayıda kişi katıldı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Gülseven ailesinin ileri gelenlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

KAYNAK: TV100

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa
img

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
img

Az parası olan daha çok kazanacak
img

17 yaşındaki Türk futbolcuyu görünce ağzı açık kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.