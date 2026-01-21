Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındı

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. Zanlının "kasten öldürmeye azmetirme" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü ismiyle tanınan Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin ifade işlemleri için Yalova'ya çağrıldığı öğrenildi. İfadesinin ardından Eminoğlu, "kasten öldürmeye azmetirme" iddiasıyla gözaltına alındı. - YALOVA