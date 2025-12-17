Haberler

Güllü'nün kardeşlerinden yeğenleri hakkında suç duyurusu

Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün kardeşleri, yeğenlerinin annelerini miras için öldürdüklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili detaylar ve Güllü'nün mal varlığı hakkında bilgi verildi.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının kardeşleri, yeğenlerinin annelerini miras için öldürdüğünü ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü adıyla bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili olay sırasında odada olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verilmişti.

Şarkıcının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter'i annelerini miras için öldürdüğünü ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteği ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildi.

Güllü'nün mal varlığı çıkmadı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü'nün Çınarcık'ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı. Güllü'nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter ise daha önce yaptığı bir açıklamada avukatlarına para verecek durumlarının olmadıklarını ve kendilerinden ücret alınmadığını açıklamıştı. - YALOVA

