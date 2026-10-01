Güllü'nün ölümü davasında sanığın tutukluluğu sürüyor, dava 9 Ekim 2026'ya ertelendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, davayı 9 Ekim'e erteledi.

Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü suçlamalarını kabul etmedi. Gülter, olay gecesi Sultan Nur Ulu ile odasında bulunduğunu, annesinin de yanlarına geldiğini belirterek, bir süre birlikte vakit geçirdiklerini söyledi. Gülter, "Bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan'a 'Koş' diye bağırdım" dedi.

Duruşmada Gülter'in Kervan Eminoğlu'na gönderdiği, "Annem birazdan kendini atıyor" şeklindeki mesaj da gündeme geldi. Gülter, söz konusu mesajın farklı bir konuya ilişkin olduğunu savundu. Sultan Nur Ulu'nun olayla ilgili farklı tarihlerde verdiği ifadeler arasındaki çelişkiler de duruşmanın önemli başlıklarından biri oldu. Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Duruşmada olay öncesindeki ses kayıtları, kamera görüntüleri ve dijital deliller de tartışıldı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, bazı ses kayıtlarının hukuka aykırı deliller olduğunu savundu. Taraf avukatları arasında yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Sultan Nur Ulu'nun olay sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter'e sarılması da duruşmada gündeme geldi. Ulu, bazı konularda doğruyu söylemediğini düşündüğü için bunun bir tavır gibi görünmemesi amacıyla Gülter'e sarıldığını ifade etti.

"Sultan'ın baskı üzerine bu şekilde ifade verdiğini düşünüyorum"

Savunmasında Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine de değinen Tuğyan Ülkem Gülter, "Sultan'ın baskı üzerine bu şekilde ifade verdiğini düşünüyorum. Kardeşim Tuğberk'in annemle benim gibi kavgaları olmuştur. Annemle bir kavgalarında annem KADES'e de basmıştır. Ama sonra barışmışlardır. Kardeşim de benim gibi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor" dedi.

Cezaevinde geçirdiği sürece ilişkin de konuşan Gülter, "Cezaevinde geçirdiğim süreyle alakalı 10 aydır zor bir süreç geçirdim. Bana kötü gözlerle bakılıyor. Ben 10 aydır defalarca asıldım, hüküm giydim. Her gün linç edildim. Özel hayatım, aile hayatım her gün boy boy paylaşılmaya devam edildi" ifadelerini kullandı.

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürecin kendisini zorladığını belirten Gülter, "Beni en çok yaralayan şey annemin acısını yaşayamam ve sonrasında kızımı görememem. Benim vicdanımda sakladığım bir suç yok. İsterlerse beni suçlasınlar. Ben yapmadığım bir şey için suçlanıyorum. Vicdanım temiz. Gerçeği bir ben, bir Allah biliyor" diye konuştu.

Tuğyan Ülkem Gültem'in avukatı Merve Altınok da sanığın suçsuz olduğunu ve Sultan Ulu'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak, sanığın beraatını talep etti.

Duruşma sonrası konuşan Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabey, "Savunma ve beyanların alınmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın 9 Ekim 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı