Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi

Yalova'da yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aydın, başvuruda gizli tanıkları olduğunu belirttiğini ve Gülter'e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu kaydetti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Basında yer alan haberlere göre, Aydın'ın adliyeye sunduğu yazışmalarda Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler yer alıyor. Söz konusu mesajlar, Aydın tarafından suç duyurusu kapsamında delil olarak gösterildi.

BİR İDDİA DA OĞLUYLA İLGİLİ

Güllü'nün kızıyla ilgili iddialar henüz gündemdeyken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili şiddet iddiası ortaya atıldı. 'Bu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"KADES KAYITLARINDA GÖRÜLDÜ"

Sevilay Yılman, Güllü'nün oğlu Yağız ile epeydir görüşmediğini de dile getirdi. Yılman, KADES kayıtlarında bu durumun açık açık görüldüğünü söyledi.