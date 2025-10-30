Haberler

Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı. Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık 3 ay önce oğlu Yağız Gülter'den şiddet gördüğü ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

  • Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
  • Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet gördüğü ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğu iddia edildi.
  • Ferdi Aydın, suç duyurusunda gizli tanıkları olduğunu ve Gülter'e ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu belirtti.

Yalova'da yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cinayet suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Aydın, başvuruda gizli tanıkları olduğunu belirttiğini ve Gülter'e ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğunu kaydetti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Basında yer alan haberlere göre, Aydın'ın adliyeye sunduğu yazışmalarda Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler yer alıyor. Söz konusu mesajlar, Aydın tarafından suç duyurusu kapsamında delil olarak gösterildi.

Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi

BİR İDDİA DA OĞLUYLA İLGİLİ

Güllü'nün kızıyla ilgili iddialar henüz gündemdeyken oğlu Tuğberk Yağız'la ilgili şiddet iddiası ortaya atıldı. 'Bu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"KADES KAYITLARINDA GÖRÜLDÜ"

Sevilay Yılman, Güllü'nün oğlu Yağız ile epeydir görüşmediğini de dile getirdi. Yılman, KADES kayıtlarında bu durumun açık açık görüldüğünü söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler 'Ne olmuş' demeden edemedi

Sinan Oğan'ın son hali! Görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıASar Gnc:

cenazede oyuzden annesinden özür dilemiş belliki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

yazık be kadın evlatlarından yana bayağı sinanmis.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak

Yüz binlerce emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
AB tescilli üründe hasat sürüyor, gramı 600 TL'ye dayandı

Dünyanın en pahalısı! Hasat başladı, gramı 600 lira
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak

Yüz binlerce emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.