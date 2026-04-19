Tuncay Sonel'in polisteki sorgusu sürüyor

Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün Elazığ'da gözaltına alınan ve daha sonra Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki sorgusu devam ediyor.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 10 oldu.

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlılığı tarafından açığa alınmıştı. Elazığ'da olduğu tespit edilen Tuncay Sonel, 17 Nisan 2026 günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra karayoluyla sabah saatlerinde Elazığ'dan Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuncay Sonel'in "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilmişti.

Halen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden Tuncay Sonel'in, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzurum Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Tuncay Sonel'in getirilmesi beklenen Erzurum Adliyesi ve çevresinde ise tam bir sessizlik yaşanıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dün Tunceli Adliyesi'nde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ERZURUM

