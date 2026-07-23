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Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah yapılan operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Doku ailesinden baba Halit, anne Bedriye, abla Aygül Doku ile avukatları Ali Çimen de Tunceli Adliyesi'ne geldi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi esnasında baba Halit Doku tepki gösterdi.

Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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