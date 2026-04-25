Gülistan Doku Soruşturmasında İki Hastane Görevlisi Hakkında Gözaltı Kararı

Güncelleme:
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Soruşturmada daha önce 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, firari Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Savcılığı tarafından çalışmalar sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
