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Gücünüz bir tek garibana yetiyor! Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

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Manisa'da zabıta tarafından mallarına el konulan seyyar satıcı gözyaşları içinde "Allah aşkına bu hafta okullar açılıyor, ben ne yapacağım ağabey? Bir çıkar yolu gösterin, sabıkalıyız diye işe de almıyorlar" diyerek feryat etti.

Turgutlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle seyyar satıcının ürünlerine el koymak istedi. Zabıtaya yalvaran seyyar satıcı, uzun süre dil dökse de mallarını kurtaramadı.

"OKULLAR AÇILIYOR, BEN NE YAPACAĞIM"

Bunun üzerine olduğu yere çöken seyyar satıcı, "Allah aşkına bu hafta okullar açılıyor, ben ne yapacağım ağabey? Bir çıkar yolu gösterin, sabıkalıyız diye işe de almıyorlar" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

VEFA:

İslam ülkesi miydik, o zaman önce vicdan,merhamet; sonra nas!..

29
5
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a o:

“Enerji”leri salıp fukaranın üç kuruşunu almak da ne bileyim…

29
1
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ayla kulak:

pes pes gariban dan ne istiyorsunuz

0
0
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