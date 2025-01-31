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Kartalkaya'daki yangını ilk gören aşçının ifadesi ortaya çıktı

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'in aşçısının ifadesi ortaya çıktı. Yangını ilk görenlerden biri olduğunu belirten aşçı, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık." dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi meydana gelen yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklanırken 9'u serbest bırakıldı. Otelin restoran katında başlayan yangını ilk gören aş

"KENDİ SESİMİZLE İNSANLARI UYANDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Tutuklu bulunan aşçı Faysal Yaver'in ifadesinde, "Yangını gördükten dışarı çıkana kadar ki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf Usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık. Benim tek görevim, geceden sabaha kadar kahvaltı hazırlamaktır. Benim bu olayda herhangi bir kusurlu eylemim yoktur. Sadece yangını önce görenlerden biriyim. Zaten ilk biz bağırmaya başladık. Elimden geldiğince otelde çalışan görevlilere ve kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştım." dediği öğrenildi.

Kartalkaya'daki yangını ilk gören aşçının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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