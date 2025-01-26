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Grand Kartal Otel'in Sahibi Yangın İle İlgili İfadesini Açıkladı

Grand Kartal Otel'in Sahibi Yangın İle İlgili İfadesini Açıkladı
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Bolu'da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından otelin sahibi Halit Ergül, ifadesinde yangın güvenliği önlemlerinin alındığını ve denetimlerin düzenli yapıldığını belirtti. Yangının mutfaktan başladığını ve aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade etti.

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve yangınla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilemediğini söyleyen Ergül, "Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi" dedi.

Halit Ergül, savcılıktaki sorgusunda, yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını öne sürerek, otele en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi. Ergül, "Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.

Yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade eden Ergül, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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