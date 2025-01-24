Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Gözaltındaki 14 şahıstan 9'u adliyeye sevk edilmişti. Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişinin savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildikleri öğrenildi.

OTEL SAHİBİ VE DAMADI TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve işletme genel müdürü damadı Emir Aras tutuklandı.