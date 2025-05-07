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Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı
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Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

ANTALYA - Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kocabıyık'ın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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