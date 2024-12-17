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Göz Ameliyatında İhmal: Ege Avcı Hayatını Kaybetti

Göz Ameliyatında İhmal: Ege Avcı Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı sırasında oksijen yerine azot verilmesi sonucu solunumu ve kalbi duran Ege Avcı, 6 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, olayla ilgili hukuki süreçten umutlu ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre, göz ameliyatı esnasında oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege Avcı, 6 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

Torbalı'da yaşayan İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı, 4 yaşındayken tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018'de bir hastanede ameliyata alındı. Anestezi esnasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 26 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Ege Avcı'ya yüzde yüz engelli raporu verildi. Ailenin suç duyurusunda bulunması üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı

Yaşam mücadelesini kaybetti

O günden beri engelli olarak yatağa bağımlı yaşayan Ege, 2 Eylül'de Behçet Uz Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege, 15 Aralık'ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, Ege'nin hayatını karartan bu ihmal nedeniyle yıllardır hukuk mücadelesi verirken, olayın üzerinden geçen 6 yıla rağmen dava sonuçlanmadı.

19 kişi hakkında dava açılmıştı

Soruşturma sonrası anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri F.K. ile A.Y., mekanik eksikliklerin giderilmesi için anlaşılan firma yetkilisi N.Ö., hastanenin faaliyete geçtiği tarihten kesin kabulüne kadar bakım ve onarımının yükümlülüğünde sorumlu olan firma yetkilisi V.B., Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Ş.T., Hastane Müdürü A.A., Mekatronik Teknikeri T.O., Biyomedikal Teknikeri F.G., Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi A.Ö., Anestezi Teknisyeni S.A. ve Anestezi Uzmanı Dr. G.G.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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