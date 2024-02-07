Görüşmeye çağırdığı arkadaşını silahla vurdu

MALATYA - Malatya'da, arkadaşı tarafından bacağında tabanca ile vurulan şahıs yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce yaşanmış bir olay nedeniyle husumet bulunan B.K. görüşmek üzere S.R.'yi bulunduğu bölgeye çağırdı. Bunun üzerine cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabanca ile S.R.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.