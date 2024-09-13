Görüntüler ilk kez ortaya çıktı! Narin ile tutuklanan amcası aynı karede

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaya ilişkin şu ana kadar anne ve amcanın da olduğu 10 kişi tutuklandı.

NARİN'LE AMCANIN DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın bir düğünde Narin'le çekildiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, amca Salim Güran'ın, Narin'i ve yanındaki küçük kızı yanına çağırarak fotoğraf çektirdiği, küçük kızın gitmesi üzerine Narin'in utanarak arkadaşını çağırdığı görüldü. Amcanın kolunu Narin'in omzuna attığı görülen videonun sonunda ise Narin'in arkadaşına videoyu gösterdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.