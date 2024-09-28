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Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

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Toplu taşımada bir kadın, kendisini bakışlarıyla taciz eden adamı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anlara ilişkin görüntüleri hesabından paylaşan kadının videosu kısa sürede viral oldu.

Gün geçmiyor ki bir taciz skandalı daha yaşanmalısın... Son olarak toplu taşımada şort giyen bir kadın, karşısında duran adamın tacizine uğradı. Videonun altına yapılan yorumlarda bir kesim adamı sert bir dille eleştirirken, bir kesim de kadına "Sen de o kadar açık giymeseydin" diye yüklendi.

Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Türkiye Güncel Kadın Yaşam

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