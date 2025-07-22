Görüntü Türkiye'den! Kuş cennetine giden araştırmacılar gördükleri karşısında şoke oldu

Görüntü Türkiye'den! Kuş cennetine giden araştırmacılar gördükleri karşısında şoke oldu
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Görüntü Türkiye'den! Kuş cennetine giden araştırmacılar gördükleri karşısında şoke oldu
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Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde yapılan gözlemlerde, ağaç dallarına yapıştırıcı sürülerek kuşların acı içinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Uzmanlar, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nde yürütülen çalışmalar sırasında yürek burkan manzaralar ortaya çıktı. Kuş gözlemcileri, bazı ağaç dallarına yapıştırıcı sürüldüğünü ve bu sayede kuşların tuzağa düşürülerek acı içinde can verdiğini tespit etti.

KUŞLAR EZİYETLE ÖLÜME TERK EDİLİYOR

Gözlemciler, özellikle göç döneminde bölgeden geçen birçok kuş türünün, ağaç dallarına sürülen yapışkanlar nedeniyle hareket edemez hale geldiğini ve zamanla öldüğünü belirtti. Kuşların bu şekilde yakalanmasının sadece doğa katliamı değil, aynı zamanda ekosisteme ağır bir darbe olduğuna dikkat çekildi.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN" TESPİTİ

Doğa koruma gönüllüleri ve kuş gözlemcileri, bu insanlık dışı uygulamaya karşı yetkilileri göreve çağırdı. Bölgedeki ekolojik dengeye büyük zarar veren bu tür yasa dışı av yöntemlerinin acilen engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKALEM:

O savunmasız hayvanları vahşice öldürenleri yaptıkları tuzaklarla öldürmek lazım; ibreti âlem olsunlar diye!

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