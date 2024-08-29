Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı

Kameraya yansıyan esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın tarafından karşı binasındaki dairelerden birinde kayda alınan videoda odanın içerisinde kişinin garip şekilde sürekli sallandığı görülüyor.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜRKÜTÜCÜ"

Şahit olduğu bu duruma anlam veremeyen kadın, "Ne olduğunu anlamadım. Gerçekten çok ürkütücü... İçeride başka biri var. O da videosunu çekiyor" diyerek şahit olduğu olayı anlatmaya çalıştı.

"EPİLEKSİ HASTASI OLABİLİR"

Paylaşılan videonun altına "TikTok yayını yapıyor olabilir", "Epilepsi hastası olabilir", "Gidip zile bassaydın keşke", "Ayin olabilir mi acaba?", "Adam da hiç bir şey yok gibi takılıyor içerde" şeklinde yorumlar yapıldı.