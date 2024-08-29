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Görüntü Türkiye'den! Karşı binada denk geldiği olayı kayda alıp hayretler içerisinde anlattı

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Karşı binasındaki bir dairede yaşanan esrarengiz durumu kayda alan kadın, o esnada hissettiklerini şaşkınlık içerisinde anlattı. Olan bitene anlam veremediğini ifade eden kadın, "Çok ürktüm şu anda... Ne yaptığını anlamadım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

Kameraya yansıyan esrarengiz görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın tarafından karşı binasındaki dairelerden birinde kayda alınan videoda odanın içerisinde kişinin garip şekilde sürekli sallandığı görülüyor.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜRKÜTÜCÜ"

Şahit olduğu bu duruma anlam veremeyen kadın, "Ne olduğunu anlamadım. Gerçekten çok ürkütücü... İçeride başka biri var. O da videosunu çekiyor" diyerek şahit olduğu olayı anlatmaya çalıştı.

"EPİLEKSİ HASTASI OLABİLİR"

Paylaşılan videonun altına "TikTok yayını yapıyor olabilir", "Epilepsi hastası olabilir", "Gidip zile bassaydın keşke", "Ayin olabilir mi acaba?", "Adam da hiç bir şey yok gibi takılıyor içerde" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

3-sayfa Türkiye 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (11)

masteng aston:

Demekki herkesin evini gozetliyor

22
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Kimesterseni:

arkadas rontgencilikte kamerayla yapilmaya baslandi artik, pes yani yalniz birakin milleti

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1
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

FLASH TV seçmelerini kazandınız.

13
1
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Engin Çalık:

bence videoya alan kadınla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar

8
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Diyojen Öz:

BEN PİSİKATRİSE GİTTİM hocam bazen duvarlarla konuşuyorum ben delimiyim diye sordum. HOCA Eyer duvar sana cevap vermiyorsa bir sıkıntı yok demişti.

5
0
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Ahmet Aydın null:

otizmli yada ülke olarak herkes evine çekildiğinde girenleri bu şekilde çıkarmaya bakıyor

3
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HALİS ER:

yahudi ayini

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Ihsan Nuroğlu:

Bunu yayınlamasınız bılıyorum buda yayınçılık hemı sızı kınıyorum ve sılıyorum

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Rasul Alkan:

ülkenin genel Mentali şuan bu zaten xd

0
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sade vatandaş:

videoyu çekmiş birde caf caflı olsun diye gerilim müziği koymuş halbuki adam onikibucuklirayla kiramı vericem yemekmi yiyicem diyen sağa sola bakarak çare,medet arayan ne yapacağını şaşırmış emekli biri olamazmı

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