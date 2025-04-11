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Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

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Alanya'da domates yüklü bir tırın kasaları yola devrildi. Yola saçılan domatesleri çevredeki vatandaşlar toplayarak evlerine götürdü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Antalya'dan Mersin'e doğru seyir halinde olan domates yüklü bir tır, Alanya'da seyir halindeyken kasalar yola devrildi. Yaşanan olayda, kasa kasa domatesler çevreye saçılırken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, yola dökülen domatesleri toplamak için olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar, kasalardaki sağlam domatesleri toplayarak evlerine götürdü.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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