Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti

Antalya'dan Mersin'e doğru seyir halinde olan domates yüklü bir tır, Alanya'da seyir halindeyken kasalar yola devrildi. Yaşanan olayda, kasa kasa domatesler çevreye saçılırken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, yola dökülen domatesleri toplamak için olay yerine akın etti. Bazı vatandaşlar, kasalardaki sağlam domatesleri toplayarak evlerine götürdü.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.