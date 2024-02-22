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Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

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Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre; abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı bir adamla yarı çıplak halde yakaladı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

O anları kayda alan kişi, hem yengesine hem de birlikte yakaladığı adama tehditler savurdu. Kadın o anlarda "Onun suçu yok abi" dese de öfkeli adamı sakinleştiremedi. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

VATANSEVER:

Bu şekilde görüntü alınamaz. İnsan yengesinin şu görüntüsünü bu şekilde servis eder mi ? Çeken kişinin hem müstehcenlik hem de özel hayatın gizliliğini ihlalde suçlarından yargılanması gerekir.

20
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Mustafa Temel:

Ölmediğine dua etsin! Saçmalama. KHYHYUHGY

yanıt34
yanıt3
Süleyman Emre Akçay:

yapanda suç yok zaten çekende suç değil mi

yanıt27
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Thomas Nakapiripirit:

Yengede erik gibi kütür kütür Maşallah

50
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Süleyman Emre Akçay:

:))

yanıt2
yanıt3
VATANSEVER:

Bu görüntüyü çeken kişi Türk Ceza Kanununda yer alan Özel Hayatın Gizliliği suçundan dolayı yargılanmalıdır. Bu şekilde görüntü almak ve bunu servis etmek hem de yengesine bunu yapmak akıl dışı.

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Heyy Heyyy:

Bildiğin gibi değil ne deemek

25
2
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Halo Dayı:

içinde gezdirip çıkardı demek heralde, bende anlamadım ne demekse ala alaaa

yanıt9
yanıt1
Süleyman Emre Akçay:

yaz kızım 50 torba çimento

9
1
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