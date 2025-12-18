Görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Samsun'da görme engelli bir kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılandığı davada 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sağlık durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan yüzde 99 görme engelli Ercan G.'nin (30) evinden irtibatlı şahıslara uyuşturucu sattığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 206 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddeleri ele geçirildi. 6 Ağustos tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ercan G., savunmasında görme engeli nedeniyle uyuşturucu satmasının mümkün olmadığını, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle kullandığını iddia etti. Ancak yapılan kan tahlillerinde sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ercan G.yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN