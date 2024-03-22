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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı kavgada sanığa ağır hapis cezası

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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı kavgaya ilişkin davada 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığa 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.T., tutuksuz sanık İ.C., müşteki A.A., D.A. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, şehit polis memuru Murat Akpınar'ı görevi başında öldüren sanık A.T.'nin 'kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mehkeme heyeti, sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta 13 Ağustos 2023 tarihinde bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile kıraathanedekilerle tartışmaya başlamış, olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, A.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı. Akpınar, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün süren yaşam mücadelesi sonrası şehit olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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