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Göreme'de peribacası çökmesinde 3 kişi öldü, isimleri açıklandı

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Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri belirlendi, kayalıklar altında yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının tedavisi sürüyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacasında kayalıkların altında kalarak hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ölü sayısı 3'e çıkmıştı. Öte yandan, peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan Fatih Eray Tuna (31) ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşının da hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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