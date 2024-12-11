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Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı

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Giresun'da Görele Limanı'nda tankerdeki atıkları denize boşaltan sürücü vurdumduymazlığıyla pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde çevre katliamcısı şahıs, uyarılara aldırış bile etmedi.

Giresun'un Görele ilçesinde bir tanker sürücüsü, depodaki tüm atığı Karadeniz'e boşalttı. Gündüz vakti göz göre göre suç işleyen şahıs, çevredeki duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına yorum yapan vatandaşlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ve Giresun Belediyesi'ni etiketledi.

Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Nasıl olsa cezası yok kabahatlerr kanunua göre ver 2 bin ceza hahaha dinggonun ahırı

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Haber YorumlarıTaşkın Keskin:

Adamın umrunda mı sanki

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