Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı

Giresun'un Görele ilçesinde bir tanker sürücüsü, depodaki tüm atığı Karadeniz'e boşalttı. Gündüz vakti göz göre göre suç işleyen şahıs, çevredeki duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına yorum yapan vatandaşlar, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ve Giresun Belediyesi'ni etiketledi.