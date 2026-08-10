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11 yaşındaki çocuk camiden atladı: Şans eseri yara almadı

11 yaşındaki çocuk camiden atladı: Şans eseri yara almadı
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Giresun Görele'deki Hasan Ağa Camii'nde arkadaşıyla iddialaşan 11 yaşındaki çocuk, ikinci kattan atladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çocuk hafif sıyrıklarla kurtulurken, yetkililer tehlikeli davranışlara karşı uyardı.

Giresun'un Görele ilçesinde bulunan tarihi Hasan Ağa Camii'nde arkadaşlarıyla iddialaşarak ikinci kattan aşağı atlayan 11 yaşındaki çocuk, olaydan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde güvenlik kameralarına yansıyan olayda cami içerisinde arkadaşlarıyla vakit geçiren 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine caminin ikinci katındaki mahfil bölümünden alt kata atladı. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, çocuğun yüksekten zemin katın halı kaplı tabanına düştüğü görüldü. Olayı fark eden çevredekilerin ve arkadaşlarının şaşkınlık yaşadığı anlar kameraya yansırken, sağlık ekiplerince kontrol edilen çocuğun vücudunda hafif ezilmeler olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, çocukların benzer tehlikeli davranışlarda bulunmaması konusunda ailelerin ve çevredekilerin daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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