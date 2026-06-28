Kazada ağır yaralanan gençten acı haber

Manisa'nın Gördes ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Haziran gecesi saat 01.00 sıralarında Gördes ilçesi Fundacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes'ten Akhisar istikametine seyir halinde olan Ahmet Efe Özdemir (20) idaresindeki 35 AL 0510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Efe Özdemir ile araçta yolcu olarak bulunan D.A. (20), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan sürücü Ahmet Efe Özdemir, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Efe Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı