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Gördes'te Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı

Gördes'te Otomobil Şarampole Düştü: 4 Yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde, Akhisar güzergahında seyir halindeyken mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole düştü. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinden Akhisar güzergahına giden otomobil, mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Gördes Akhisar yolu Fundacık Mahallesi mevkiinde saat: 12.25 sıralarında meydana geldi. Gördes istikametinden Akhisar istikametine giden A.D. (34) idaresindeki 45 FK 036 plakalı otomobil, yeni yapılan yoldaki mıcırlarda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü A.D. (34), araçta yolcu olarak bulunan eşi Z.D. (34) ile çocukları G.D. (6) ve A.D. (3) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aile Gördes Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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