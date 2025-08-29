Gönen'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR