Gönen'de Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Balıkesir'in Gönen ilçesinin Muratlar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
