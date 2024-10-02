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Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı

Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 16 gram bonzai ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında emniyet güçleri, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda 16 gram bonzai ve 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında ise yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Gönen Hukuk Suç

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