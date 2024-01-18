Gönen'de saman yüklü kamyon devrildi

Saman yüklü kamyon böyle devrildi

Gönen'de seyir halinde ki saman balyası yüklü kamyon devrildi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesi Taştepe Kırsal Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan saman balyası yüklü kamyon devrildi o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Gönen-Bandırma karayolu üzerinde Taştepe Kırsal Mahallesi mevkinde saman balyası yüklü 06 BVL 680 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa Yavaş seyir halindeyken saman balyalarının kayması ile yükün tek bir yerde toplanmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti, kamyonet devrildi. Arkasında seyir halinde olan bir araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kazada yaralanan olmazken trafik kamyonetin ve saman balyalarının kaldırılmasıyla normale döndü.