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Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Gönen'de kaymakamlık önderliğinde kırsal mahalle muhtarların katılımıyla "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Gönen'de kaymakamlık önderliğinde kırsal mahalle muhtarların katılımıyla "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt Başkanlığında, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Yb. Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, ilgili kurum amirleri ve kırsal mahalle muhtarların katılımıyla "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığının Genelgeleri ve "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" sloganı doğrultusunda; spor müsabakaları, asker uğurlama, düğün, nişan gibi kutlama, etkinlik ve programlarda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması, orman yangınları, kurban bayramı tedbirleri ile Balıkesir Valiliği'nin uyuşturucu ile mücadele için başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, bu konularda muhtarlarımızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar aktarıldı.

Gönen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Psikolog Burcu Işık ve Psikolog Güzin Akbaba tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" dahilinde; aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim sunumu gerçekleştirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Palaz Arslan Yurt Balıkesir Gönen 3. Sayfa Haberler

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