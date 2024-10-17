Üye Girişi
Haberler

Gönen'de Korkunç Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Gönen'de Korkunç Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, kazaya tanık olan sürücülerin duyarsızlığı büyük tepki topladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen korkunç motosiklet kazasında, 27 yaşındaki Umut Aşkınoğlu'nun hayatını kaybettiği arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşının ağır yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, kazaya tanık olan bazı sürücülerin duyarsızlığı nedeniyle büyük tepki çekti. Gözlerinin önünde duvara çarpıp alev alan motosiklettekilere durup yardım etmek yerine yollarına devam eden 2 araç sürücüsü "insanlık ölmüş" dedirtti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza; Umut Aşkınoğlu'nun (27) kontrolündeki motosikletin bir işyerinin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kısa sürede alev aldı. Aşkınoğlu, olay yerinde yanarak hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Y.K. ağır yaralandı.

Gözlerinin önünde alev aldı 2 sürücüde durup bakmadı

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, iki araç sürücüsünün kazaya duyarsız kalması ve yardım etmemesi büyük tepki topladı. Ancak çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü ve evinden koşarak gelen bir mahalle sakini; olay yerine koşarak ağır yaralı Y.K.'yı alevlerin arasından kurtarmayı başardı.

Ağır yaralı olarak kurtarılan Y.K.'nın Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden Umut Aşkınoğlu ise Gönen Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Yaşam Gönen

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Canlı yayına damga vuran cinayet itirafı: Yüzüme tükürdü, kızımı öldürdüm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.