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Gömeç'te E-87'de otomobil traktöre arkadan çarptı, 2'si ağır 8 kişi yaralandı

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Gömeç'te E-87'de otomobil traktöre arkadan çarptı, 2'si ağır 8 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Çanakkale-İzmir hattındaki E-87 karayolunda otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gömeç istikametinden Ayvalık yönüne seyreden N.S. yönetimindeki 10 BGA 26 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki 10 AFL 333 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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