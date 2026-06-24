Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 2 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Konak Mahallesi İncirli Çeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. idaresindeki 20 AJA 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile V.A. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı