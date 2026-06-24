Haberler

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Konak Mahallesi İncirli Çeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. idaresindeki 20 AJA 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile V.A. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar

Hasat başladı, 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamıyorlar
Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Müge'nin Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

Hakemler için söylediği maçın önüne geçti
Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti