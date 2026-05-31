Göletten geçmek isterken aracıyla mahsur kaldı, yardımına arkadaşları yetişti

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Eğrigöl ile Alanya'nın Söbüçimen Yaylası'na geziye çıkan bir grup vatandaşın arazi araçlarından biri, göletten karşıya geçmeye çalışırken yaklaşık 2 metre derinliğindeki suda mahsur kaldı. Araç, arkadaşlarının yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, hafta sonu doğa ve arazi gezisi için Gündoğmuş ilçesindeki Eğrigöl ve Alanya sınırlarındaki Söbüçimen Yaylası bölgesine giden bir grup doğasever, güzergah üzerinde bulunan göletten araçlarıyla geçiş yapmak istedi. Geçiş sırasında gruptaki arazili araçlardan biri, su seviyesinin derin olduğu noktada ilerleyemeyerek gölet içerisinde mahsur kaldı.

Yaklaşık 1,5 ila 2 metre derinliğindeki suyun içerisinde kalan araçta kısa süreli panik yaşanırken, aynı bölgede bulunan diğer sürücüler hemen kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalan araç, sürücünün arkadaşı Emrah Güneş'in kullandığı arazili aracın yardımıyla sudan çıkarıldı.

"Kapılar açılınca araçtaki su tahliye edildi"

Sudan çıkarılan aracın içerisine dolan su, kapıların açılmasıyla boşaltıldı. Aracın kabin bölümünün büyük ölçüde suyla dolduğu görülürken, kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlar araç içerisindeki suyun tahliye edilmesini sağladı.Kurtarma çalışmasının ardından yapılan kontrollerde aracın motoruna su girdiği belirlendi. Çalıştırılamayan araç, çekilerek Alanya'ya götürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Kurtarma anları ise bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
