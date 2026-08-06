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Kapaklı'da Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kapaklı'da Kaybolan Şahıs İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün yüzmek için girdiği İkizgöller'de kaybolan Ali K. (48) için arama çalışmaları devam ediyor. Sahil güvenlik, jandarma, polis dalgıç, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan çalışmalar, sabahın ilk saatlerine kadar sürdürüldü ve bugün de devam edecek.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün yüzmek için girdiği gölde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzmek için İkizgöller'e giren Ali K. (48) suyun içinde gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma, polis dalgıç, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarının bugün de devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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